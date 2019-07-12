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«Медовый месяц»: зачем эти мужчины наряжаются как женщины 

Рамблер 2 часа назад
В России и многих европейских странах к мужчинам, одетым в женскую одежду, относятся с опаской и даже с порицанием. Что интересно, ведь если женщина наденет мужской наряд этого либо никто не заметит, либо этому попросту не станут удивляться. Однако есть страна, где мужчины, облаченные в женские платья, абсолютно ни у кого не вызывают вопросов.
Государство это находится на восточном побережье Африки и зовется Кения. Здесь уже долгие годы существует один любопытный свадебный обычай. После церемонии бракосочетания супруг целый месяц должен ходить в женских одеяниях, по сути весь свой "медовый месяц". Но даже это не самое главное. Мужчина не только перенимает внешний вид женщины, в течение 30 дней он выполняет все те же обязанности, что обычно лежат на жене. Стирает, убирается, готовит, нянчится с детьми, если вдруг они уже есть, — ровно месяц это главные обязанности мужа. Неизвестно, правда, чем занимается женщина в этот период, но, как минимум, обычно она делает фото мужа на память, и хранит эти фотографии в семейном альбоме, чтобы потом пересматривать спустя много лет.
Считается, что эта традиция помогает мужчинам в будущем лучше ладить со своей супругой, ведь они на своей шкуре испытывают, сколько забот ложится на ее хрупкие плечи. Интересно, а прижился бы такой обычай в нашей стране?
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Новости путешествий , Видео
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