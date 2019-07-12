Города, которые могут исчезнуть под водой

О том, что Венеции грозит гибель, говорят не первый год. Жемчужина Италии может уйти под воду уже через несколько десятилетий, и велика вероятность, что наши внуки никогда не увидят венецианских каналов и дворцов. Каждый год Венеция всё глубже погружается в воды Адриатического моря, но в 20 веке процесс ускорился в разы. Из-за глобального потепления уровень воды в мировом океане повышается, так что прекрасный город на воде рискует стать новой Атлантидой.