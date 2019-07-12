Почему ехать на «русские Мальдивы» смертельно опасно

У российских и зарубежных блогеров появилось новое любимое место. Его называют "русскими Мальдивами" и они расположены в пригороде Новосибирска.

Такое название водоем получил из-за голубой воды необыкновенного цвета, как на Мальдивах. Девушки в купальниках, которые хотят пополнить свои соцсети красивыми фотографиями, съезжаются сюда. Благодаря многочисленным фото место стало популярно среди российских и зарубежных блогеров. Только окунаться в эту бирюзовую воду может быть смертельно опасно.

Но местные жители начали бить тревогу. Официально, это даже не озеро, а техническое сооружение. Оно образовалось от местной ТЭЦ. Туда сливают золу и шлаки, которые образовались после сжигания угля.

Почему такая вода

Такой красивый цвет у воды появился благодаря нескольким факторам. Во-первых, глубина, которая составляет 1-2 метра. Во-вторых, в воде растворены соли кальция и оксиды металлов. А в-третьих, у воды очень высокий уровень щелочи. Все это и дает лазурный цвет. Кроме того, по городу ходят слухи, что озеро считают радиоактивным.

В чем опасность

Из-за аншлага и популярности этого места пришлось высказываться представителям ТЭЦ. Они заявили, что гулять в районе этого озера сравнимо тому, что идти по военному полигону — очень опасно. А контакт воды с кожей может привести к аллергическим реакциям. Радиоактивность воды специалисты отрицают. По их словам, там уровень рентген не превышает норму. Но купаться в водоеме все равно нельзя. Хотя бы потому, что из него будет сложно выбраться. По словам представителей ТЭЦ, у него очень илистое дно, и одному человеку будет очень тяжело вылезти.

Руководство предупреждает всех любителей сделать красивое селфи и просит быть очень внимательным при создании фотографий. Так как упасть в это озеро очень легко, а выбраться — очень сложно.