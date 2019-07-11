Почему стюардессы запрещают спать, когда самолет взлетает и садится?

Мы часто возмущаемся и даже скандалим, если нас будят, когда самолет начинает разгон по взлетно-посадочной полосе или, наоборот, собирается снижаться. Стюардессы настойчиво предлагают также выключить плееры и вытащить наушники из ушей, что тоже прибавляет недовольства такими бесчеловечными и негуманными правилами полетов. Чем еще заняться-то? Не в иллюминатор же смотреть на облака, в самом деле.

Правила эти на самом-то деле очень даже оправданы. Причин — две.

Изменение давления

Во-первых, если вы будете находиться в состоянии сна, вы легко можете пропустить тот неприятный момент, когда перемена давления вызовет серьезные изменения в ушах — вплоть до разрыва барабанной перепонки.

Что происходит с давлением во время перелета?

Во время взлета или посадки увеличивается разница между давлением в полости уха и давлением того воздуха, который находится вокруг. Воздух начинает давить с усилием на барабанную перепонку, евстахиева труба сужается — или, напротив, расширяется в зависимости от того, набирает самолет высоту или снижается. Самое простое, что ожидает в этом случае, — ощущение заложенности в ушах.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Чем чревато усиление давления внутри уха?

Если ничего не предпринимать — а во сне человек сделать ничего не не сможет, — может появиться головная боль в районе лба или затылка: там находятся пазухи. Вполне может хлынуть кровь из носа — а если вы полетели даже с легким насморком, бактерии могут переместиться в среднее ухо, что вызовет его воспаление. Это очень, очень больно — и очень долго и тяжело лечится.

Что делать?

Выравнивать разницу давлений — или продуваться. Делать это нужно еще до того, как возникнет дискомфорт или боль. Можно пить маленькими глотками воду или сосать леденцы — их раздают именно по этой причине. Можно использовать дайверский метод продувки ушей: после полного вдоха нужно аккуратно зажать нос пальцами и выдохнуть в него — без усилия, но достаточно сильно, чтобы разблокировать уши. Если все делается правильно, вы услышите характерный щелчок в одном или обоих ушах. Если одно из них продолжает быть заложенным, повторите процедуру, наклонив голову вбок — так, чтобы то ухо, которое не слышит, было сверху. Если у вас заложено правое ухо, то наклон должен быть влево, — и наоборот.

Взлет и посадка — самые опасные

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Печальная статистика аварий с участием самолетов показывает, что именно во время взлета и посадки возникает наибольшее число нештатных ситуаций, поэтому лучше, если все пассажиры будут бодрствовать. Если вдруг придется срочно что-то делать для эвакуации, не нужно будет терять драгоценных секунд на то, чтобы разбудить кого-то из пассажиров и объяснить, что происходит.

А если станет спать не один человек, а каждый второй? Будет потеряно слишком много времени — и кому-то это может стоить жизни. Поэтому лучше уж сразу разбудить всех — и благополучно взлететь или приземлиться. А в остальное время вполне можно поспать, насколько позволяют обстоятельства, соседи и ваша собственная способность засыпать.

Оба эти обстоятельства относятся и к детям, так что, как бы ни было жалко будить уставших малышей, лучше это сделать, чтобы максимально обезопасить их.