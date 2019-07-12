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30 человек госпитализированы из-за турбулентности 

Рамблер 5 часов назад
Тридцать пассажиров рейса Air Canada госпитализировали в Гонолулу, где самолету пришлось совершить экстренную посадку.
Так, авиалайнер Boeing 777-200 летел из Ванкувера в Сидней, когда на высоте в 10 тысяч метров неожиданно попал в зону турбулентности.
Над Гавайскими островами самолет начало так сильно трясти, что 37 пассажиров рейса получили травмы. 30 из них были экстренно доставлены в больницу. У пассажиров обнаружены повреждения головы и шеи, а также рассечения. Девять туристов находятся в тяжелом состоянии.
Новости путешествий , Видео
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