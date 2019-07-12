Российскую туристку упекли в психбольницу на Бали

Полицейские округа Бангли упекли российскую туристку в психиатрическую больницу за неподобающее поведение на вилле.

Сотрудники полиции сообщили в своем отчете, что россиянку нашли " в неадекватном состоянии".

Конкретную причину вызова стражи порядка не сообщили, но отметили, что, когда они пытались поговорить, туристка не успокаивалась и наотрез отказывалась сообщать свое имя.

Поэтому было принято решение отправить девушку в местную психбольницу. Там врачи отметили, что у девушки, возможно, депрессия. По их словам, туристы часто впадают в такое состояние из-за проблем с деньгами.

После того как россиянка "придет в себя" ее передадут дипломатом и, скорее всего, отправят домой.