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Российскую туристку упекли в психбольницу на Бали 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Полицейские округа Бангли упекли российскую туристку в психиатрическую больницу за неподобающее поведение на вилле.
Сотрудники полиции сообщили в своем отчете, что россиянку нашли " в неадекватном состоянии".
Конкретную причину вызова стражи порядка не сообщили, но отметили, что, когда они пытались поговорить, туристка не успокаивалась и наотрез отказывалась сообщать свое имя.
Поэтому было принято решение отправить девушку в местную психбольницу. Там врачи отметили, что у девушки, возможно, депрессия. По их словам, туристы часто впадают в такое состояние из-за проблем с деньгами.
После того как россиянка "придет в себя" ее передадут дипломатом и, скорее всего, отправят домой.
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