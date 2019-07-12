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В Антарктиде станет больше туристов 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Туристический поток в Антарктиду в сезоне 2019-2020 резко вырастет и составит 80 тысяч человек — это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Об этом РИА Новости рассказала представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова.
На континент едут как организованные группы, так и «дикие» туристы на арендованных или купленных судах. По ее словам, такой наплыв людей «практически нетронутая природа не выдержит», путешественники пугают животных и вмешиваются в их жизнь.
«В прошлом году напугали тюленя, он от испуга побежал к обрыву, упал и разбился. Пингвинов тоже тревожат туристы, которые стремятся сделать хорошие кадры. Кроме всего прочего туристы давят яйца птиц»,
— сказала Жарова, добавив, что необходимо разработать единые правила пребывания и поведения на Южном полюсе.
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Новости путешествий , Елена Жаркова , РИА Новости
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