В Антарктиде станет больше туристов

Туристический поток в Антарктиду в сезоне 2019-2020 резко вырастет и составит 80 тысяч человек — это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Об этом РИА Новости рассказала представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова

На континент едут как организованные группы, так и «дикие» туристы на арендованных или купленных судах. По ее словам, такой наплыв людей «практически нетронутая природа не выдержит», путешественники пугают животных и вмешиваются в их жизнь.

«В прошлом году напугали тюленя, он от испуга побежал к обрыву, упал и разбился. Пингвинов тоже тревожат туристы, которые стремятся сделать хорошие кадры. Кроме всего прочего туристы давят яйца птиц»,

— сказала Жарова, добавив, что необходимо разработать единые правила пребывания и поведения на Южном полюсе.