В московском хостеле пожаловались на необъяснимое явление

В московском хостеле искали привидение, сообщает газета «Московский комсомолец».

Управляющий гостиницы на Жигулевской улице обратился в июле в организацию исследователей паранормальных явлений «Уфоком». Мужчина утверждает, что его постояльцев уже несколько месяцев пугает необъяснимое явление в одной из дальних комнат.

В одну из апрельских ночей из шкафа в женской спальне послышались странные звуки: тяжелое мужское дыхание, вздохи, храп и скрежет, как будто кто-то водит рукой по фанере. Девушки включили свет, открыли шкаф, но ничего там не увидели, а звуки сразу прекратились. С тех пор шкаф стал «кряхтеть» регулярно, но только если в комнате находилось не больше трех человек. Странный скрежет слышала и администратор гостиницы.

Хостел расположен в доме, построенном около 30 лет назад. В этой квартире раньше находились общежитие и детский центр по изучению английского. Прошлой осенью в хостеле скончался один из постояльцев. Его койка стояла именно на том месте, где находится шкаф.

Участники группы исследователей «Настоящие охотники за привидениями» приехали в хостел и заселились в таинственную комнату вместе с одним из постояльцев, который отказался переселяться со словами, что «никакие черти не помешают его сну». Вечером «охотники за привидениями» провели исследования с помощью измерителя электрического поля и анализатора электросмога. Превышений не было зафиксировано. Затем анализатор электросмога поставили на шкаф, и три часа датчик регулярно показывал превышения. Они могли быть вызваны тем, что жильцы дома пользовались бытовой техникой.