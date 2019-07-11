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В московском хостеле пожаловались на необъяснимое явление 

Мослента 8 часов назад
Фото: «Уфоком»
В московском хостеле искали привидение, сообщает газета «Московский комсомолец».
Управляющий гостиницы на Жигулевской улице обратился в июле в организацию исследователей паранормальных явлений «Уфоком». Мужчина утверждает, что его постояльцев уже несколько месяцев пугает необъяснимое явление в одной из дальних комнат.
В одну из апрельских ночей из шкафа в женской спальне послышались странные звуки: тяжелое мужское дыхание, вздохи, храп и скрежет, как будто кто-то водит рукой по фанере. Девушки включили свет, открыли шкаф, но ничего там не увидели, а звуки сразу прекратились. С тех пор шкаф стал «кряхтеть» регулярно, но только если в комнате находилось не больше трех человек. Странный скрежет слышала и администратор гостиницы.
Хостел расположен в доме, построенном около 30 лет назад. В этой квартире раньше находились общежитие и детский центр по изучению английского. Прошлой осенью в хостеле скончался один из постояльцев. Его койка стояла именно на том месте, где находится шкаф.
Участники группы исследователей «Настоящие охотники за привидениями» приехали в хостел и заселились в таинственную комнату вместе с одним из постояльцев, который отказался переселяться со словами, что «никакие черти не помешают его сну». Вечером «охотники за привидениями» провели исследования с помощью измерителя электрического поля и анализатора электросмога. Превышений не было зафиксировано. Затем анализатор электросмога поставили на шкаф, и три часа датчик регулярно показывал превышения. Они могли быть вызваны тем, что жильцы дома пользовались бытовой техникой.
Ночью в спальню заселились сотрудники МЧС, и замеры пришлось прекратить. Исследователи освободили кровати и договорились с владельцем, что смогут вернуться, когда комната будет пустая. После их визита шкаф перестал «хулиганить».
Комментарии3
Новости путешествий , МЧС , Московский комсомолец
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