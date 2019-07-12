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В Крыму туристов предупредили о фальшивых отелях 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Туристам следует быть внимательнее при бронировании номеров отелей и пансионатов через интернет-сайты, чтобы не стать жертвой мошенничества, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, в министерство уже поступило 36 обращений от тех, кто забронировал и оплатил отдых на фальшивых сайтах. Все обращения были отработаны с силовиками, а семь сайтов заблокированы.
"Крым столкнулся впервые с подобного рода мошенническими схемами, но эта проблема характерна и для других курортных регионов, особенно в летний период, когда спрос на отдых возрастает в разы. Мошенническая схема действует путем создания сайтов несуществующих пансионатов или сайтов-двойников, где под предлогом высоких скидок предлагают туристам внести стопроцентную оплату", — сказал РИА Новости Волченко.
По его словам, при бронировании номера нужно прежде всего обращать внимание на предложения полностью заранее оплатить номер, что уже вызывает подозрение, или сразу напрямую созваниваться с представителем средства размещения.
Министр подчеркнул, что информацию также можно проверить через официальные сайты отеля и уполномоченные турфирмы.
"Ситуация с интернет-мошенниками находится под нашим постоянным контролем и мониторингом", — заверил министр.
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Новости путешествий , Видео , Вадим Волченко , РИА Новости
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