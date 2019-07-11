Кореянка не прошла границу в Сочи из-за пластики

Гражданку КНДР задержали на российско-абхазской границе. Об этом сообщает «Сочи Экспресс».

Девушка не смогла пройти границу в Сочи, так как при проверке документов пограничники обнаружили несоответствие ее внешности фотографии в паспорте. Кореянку задержали и опросили. По ее словам, в паспорте было действительно ее фото, а различия с ее реальной внешностью обусловлены пластическими операциями и косметологией.

Паспорт был направлен на портретную экспертизу, а в отношении самой гражданки КНДР возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если экспертиза покажет, что на фото в паспорте запечатлен другой человек, кореянку могут привлечь к уголовной ответственности в виде крупного штрафа или тюремного заключение сроком до двух лет.

В марте британский хирург Дирк Кремер рассказал о главном тренде в пластической хирургии в 2019 году. Им стало «лицо богачки» (rich girl face). Оно особенно популярно у женщин в возрасте от 20 до 29 лет.