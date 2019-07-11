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Кореянка не прошла границу в Сочи из-за пластики 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Гражданку КНДР задержали на российско-абхазской границе. Об этом сообщает «Сочи Экспресс».
Девушка не смогла пройти границу в Сочи, так как при проверке документов пограничники обнаружили несоответствие ее внешности фотографии в паспорте. Кореянку задержали и опросили. По ее словам, в паспорте было действительно ее фото, а различия с ее реальной внешностью обусловлены пластическими операциями и косметологией.
Паспорт был направлен на портретную экспертизу, а в отношении самой гражданки КНДР возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если экспертиза покажет, что на фото в паспорте запечатлен другой человек, кореянку могут привлечь к уголовной ответственности в виде крупного штрафа или тюремного заключение сроком до двух лет.
В марте британский хирург Дирк Кремер рассказал о главном тренде в пластической хирургии в 2019 году. Им стало «лицо богачки» (rich girl face). Оно особенно популярно у женщин в возрасте от 20 до 29 лет.
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