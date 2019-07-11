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За какую шалость туристу из Индии дали пожизненное 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Туристические приключения не всегда заканчиваются только яркими воспоминаниями. Так, индийскому туристу Биржу Кишору Салле придется провести остаток своей жизни не на чемоданах, а на тюремной койке.
Суд приговорил его к пожизненному заключению и штрафу в 1 миллион долларов за «шалость» на борту самолета.
Так, в 2017 году лайнер компании Jet Airways вылетел из Мумбая. Полет проходил совершенно нормально, но, по всей видимости, показался индийцу слишком скучным. Биржу решил пошутить и, зайдя в туалет, написал для экипажа необычную записку.
В своем письме парень указал, что на борту лайнера находятся 12 человек, которые готовятся угнать самолет, а в багажном отсеке заложена бомба.
Стюардесса, которая нашла записку, в состоянии шока поспешила сообщить об этом капитану судна. А он, в свою очередь, принял решение совершить экстренную посадку в Ахмадабаде — ближайшем индийском аэропорту.
Когда самолет приземлился, молодой человек сообразил, к чему привела его «шутка», и поспешил скрыться. Однако полиция провела расследование, и нашла виновного туриста только в 2018 году.
Власти расценили произошедшее как попытку угона пассажирского самолета, и суд назначил индийцу соответствующую законам страны меру наказания. Теперь «шутнику» придется провести остаток жизни в тюрьме, заплатив государству неподъемный штраф.
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