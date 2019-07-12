В Крыму появились несуществующие отели. Как не стать жертвой мошенников?

Несколько десятков туристов пожаловались, что внесли стопроцентную предоплату за отель, который на самом деле не существует. Эксперты отмечают, что подобная проблема начала обостряться в последние годы

В крымское министерство курортов и туризма поступило 36 обращений от граждан, которые забронировали и оплатили отдых на фальшивых сайтах. Глава ведомства Вадим Волченко призвал туристов быть внимательнее при выборе отеля, сообщает РИА Новости.

Все обращения были отработаны с силовиками, семь мошеннических сайтов заблокировали. Есть среди них и сайты-двойники реальных отелей, но с более выгодными ценами. Под предлогом высоких скидок злоумышленники предлагают внести стопроцентную оплату.

Впрочем, не только это может стать тревожным звонком при бронировании, отметил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин

«Проблема в последние годы стала обостряться. Началось это все с Абхазии, в прошлом и позапрошлом году мы сталкивались с туристами, которые приехали в Абхазию к разбитому корыту: такого отеля нет, или отель есть, но собственник совершенно другой, а куда ушли деньги, становится непонятно. В этом году замечена такая активность мошенников в Крыму. На нашем черноморском побережье свыше 10 тысяч отелей. Соответственно, речь идет о том, что мошеннических отелей меньше процента в абсолютном выражении. Общее свойство всех мошеннических операций — это перевод денег не юридическому лицу и не индивидуальному предпринимателю, а частному лицу на частную карту. Если вы связались с принимающим отелем и вам поставили реквизиты частного лица, это первый сигнал, что, скорее всего, это мошенники. Все известные нам партнеры, с которыми мы работаем, либо юридические, общества с ограниченной ответственностью, акционерные, ПАО, либо индивидуальные предприниматели, которых очень много. Это гарантирует, что эти люди зарегистрированы, они есть на учете в налоговой, в администрации курортов. Стараемся помогать таким туристам, к нам обращаются тоже. Надо внимательно смотреть сайт, но обычно сайты у них сделаны хорошо, и к сайтам претензий нет».

Сайты-клоны — беда для туристической отрасли Крыма, поскольку туристы потом ругают реальные отели. Впрочем, как правило, мошеннические сайты бронирования предлагают для связи телефоны крупных городов, крымских номеров в разделах контактов таких сайтов нет, отметила исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная:

«Очень много клонов, к сожалению. Нормативно-законодательная база на сегодняшний день не позволяет оперативное реагирование органам, которые отвечают за то, чтобы удалить их или отреагировать именно оперативно. Тут важна оперативность, но происходит все только через решение суда. Да, есть прецеденты, имен называть не буду, потому что коллеги стараются минимизировать негатив, который потом на отзывах сайтов появляется. Вообще тут надо дорабатывать нормативно-законодательную базу. По сути, практически все отели, которые так или иначе имеют более или менее приличные рейтинги, имеют сайты-клоны, и не один. Дело в том, что у меня свой бизнес — интернет-продвижение, поэтому я могу сказать, что это так и есть. Необязательно сайты копируют один в один, хотя часто они используют, например, такую же цветовую гамму. Однако чаще всего указываются какие-то материковые телефоны, я бы на это обращала внимание. У клонов это чаще всего Москва или серьезные, большие города, материковые, не обязательно московские».

Мошенников также можно проверить по географическим точкам Крыма. Подставные менеджеры отелей-клонов плохо ориентируются в географии полуострова и не могут дать элементарных ответов по популярным туристическим маршрутам.