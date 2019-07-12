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Раскрыта схема обмана желающих приехать в Крым туристов 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко предупредил путешественников об опасности мошеннических сайтов по бронированию номеров в отелях и пансионатах. Об этом сообщает РИА Новости.
В министерство поступило 36 обращений от обманутых туристов, оплативших бронирование онлайн. Семь фальшивых сайтов заблокированы. «Мошенническая схема действует путем создания сайтов несуществующих пансионатов или сайтов-двойников, где под предлогом высоких скидок предлагают туристам внести стопроцентную оплату», — пояснил Владимир Волченко.
Министр порекомендовал туристам с осторожностью относиться к предложениям стопроцентной предоплаты номера, а также посоветовал напрямую созваниваться с представителем объекта размещения. По словам чиновника, информацию о бронировании можно также проверить на официальном сайте отеля или в уполномоченных турфирмах. Владимир Волченко заверил туристов, что ситуация с интернет-мошенниками находится под контролем его ведомства.
Ранее сообщалось, что пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма перечислила основные жалобы туристов, путешествующих по полуострову. Путешественников разочаровывают санитарное состояние набережных и пляжей, этика и культура обслуживания, а также незаконные действия фотографов с животными. Недовольство туристов в Крыму также вызывают шум в местах отдыха, ведение строительных работ в курортный сезон и размещение, не соответствующее заявленному в рекламе.
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Новости путешествий , Статьи , Вадим Волченко
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