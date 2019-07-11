Самые дорогие места, где отдыхают знаменитости

Перед вами список адресов, где запросто можно встретить миллиардеров, олигархов, звезд Голливуда и шоу-бизнеса. И пусть вас не смущает сильнейший запах денег, исходящий от этих мест. Попасть сюда может любой желающий, скопив изрядную сумму.

1. Сен-Бартелеми, Карибский бассейн

Говоря об этом острове, хочется сказать словами Булгакова: «как причудливо тасуется колода карт»… Ничем не примечательный остров вулканического происхождения, находящийся в 20 км от Сент-Мартена, вмиг стал центром притяжения для обладателей баснословных денег. В 1957 году Дэвид Рокфеллер (внук того самого Рокфеллера) купил здесь дом, а вслед за ним сюда подтянулись и остальные сильные мира сего. Так остров стал местом тусовки миллионеров. В восьмидесятые недвижимость здесь приобрел Рудольф Нуриев , а в 2009 году — Роман Абрамович . Стоимость 70 акров земли с бунгало с видами на океан, теннисными кортами, бассейнами, танцевальным и обеденным павильонами составила почти $90 млн И это была самая дорогая сделка на Карибах. Впрочем, остров открыт и для обычных туристов. Пляжи здесь муниципальные, и пользоваться ими могут не только миллионеры. Вернее так: миллионеры ими могут только пользоваться, приобрести пляж в собственность здесь не может даже Абрамович.

2. Коста Смеральда, Италия

Коста Смеральда, или в переводе с итальянского «Изумрудный берег», — самое дорогое место в Европе, куда любят приезжать на отдых богатые и знаменитые — до середины прошлого века оставалось красивейшим, но безлюдным побережьем. Все изменилось, когда в 1961 году здесь побывал арабский принц Карим Ага-хан IV, который буквально влюбился в эти места. Поскольку на тот момент Коста Смеральда не представляла никакой ценности, ему удалось выкупить участок земли на Сардинии всего за $25 000. После этого здесь началось строительство «резервации для миллионеров» — аэропорта, дорог, шикарных вилл, причалов для яхт и т.д. Уже через два года Коста Смеральда стала излюбленным местом отдыха для финансовых магнатов и звезд Голливуда. Здесь даже снимали один из эпизодов бондианы. Несколько лет назад Коста Смеральда выкупил за 600 млн евро эмир Катара. Развитие роскошного курорта будет продолжатся.

3. Дом Сингита Серенгети, Танзания

Элитный отдых в Африке подразумевает сафари, восхождение на Килиманджаро и… остановку в Сингита Серенгети. Отель расположен на территории заповедника Грумети в Танзании. Это эксклюзивная резиденция, которая сдается в аренду только по запросу и является самой роскошной в Африке и, вероятно, не имеет аналогов в мире. Гости могут наслаждаться одной из самых разнообразных природных экосистем в мире и ежедневно видеть, как африканские дикие животные блуждают рядом. Элегантный декор отеля полностью соответствует природной среде. Singita Serengeti House с его захватывающими пейзажами, потрясающе оформленными номерами, полным персональным обслуживанием и безусловной приватностью — воплощение роскошного отдыха, который доступен лишь избранным.

4. Кабо Сан Лукас, Мексика

Этот курорт, расположенный на самой крайней южной точке полуострова Калифорния — излюбленное место отдыха самых богатых людей планеты. Благодаря тому, что солнечная погода гарантирована независимо от времени года, это место привлекает многих. Кабо, отмеченный в блогах о путешествиях как «жемчужина Бахи», входит в топ популярнейших мировых пляжных курортов. Здесь самые восхитительные пейзажи, умопомрачительные закаты, роскошные пляжи и соответствующего уровня инфраструктура: поля для гольфа, яхт-клубы, отели, все для занятий водными видами спорта. На Кабо отдыхают преимущественно состоятельные американцы и канадцы, приезжает «золотая молодежь», чтобы чередовать пляжи с ночными клубами. Любителям тихого отдыха точно не сюда, зато повеселиться и покутить «на широкую ногу» здесь можно, как нигде в Мексике.

5. Дворец Рамбага, Индия

Дворец Рамбага считается «жемчужиной Джайпура» благодаря своим превосходным интерьерам и восхитительным территориям. Он был не раз отмечен авторитетными изданиями о путешествиях как самый красивый в мире. Принадлежавший до 1957 года семье махараджи Савай Ман Сингха II, в настоящее время он находится в корпоративной собственности. Здесь не раз останавливались члены английской королевской семьи, включая лорда Маунтбэттена и его племянника, принца Уэльского Чарльза. Отель предлагает своим постояльцам царственное величие и роскошный декор, а также круглосуточное обслуживание личного дворецкого в номерах.

6. Остров Гамильтон, Австралия

Возможно, кто-то не готов ради хорошего отдыха ехать на край света, но Большой Барьерный риф этого, определенно, заслуживает. Недалеко от берегов Квинсленда находится крошечный остров Гамильтон, на котором расположены четыре невероятно дорогих курорта. Уютные пляжи с белоснежным песком, роскошные отели, экзотические бунгало, рестораны класса люкс в полном распоряжении туристов, которые выбрали этот остров, чтобы провести свой отпуск в Австралии. Остров находится в частной собственности с 2003 года, но его история — и какая! — началась значительно раньше. Племя аборигенов нгаро живет здесь в течение по крайней мере 8 000 лет, а в 1770 году на острове останавливался знаменитый капитан Кук. Настоящей «живой» достопримечательностью Гамильтона является сезонная миграция китов, которая проходит в прибрежных водах с июля по сентябрь.

7. Лас-Вегас, штат Невада, США