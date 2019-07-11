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Шепелев составил топ-5 правил путешествия с детьми 

Letidor.ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: @dmitryshepelev
Звездному отцу они всегда помогают.
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев в последнее время начал активно общаться со своей аудиторией в Instagram. Делает он это в формате видеороликов под названием «60 секунд». Звездный отец часто путешествует и летает вместе с маленьким сыном Платоном. Телеведущий решил поделиться своими советами, как не омрачить поездку ни себе, ни ребенку. Он составил топ-5 правил, которые могут пригодиться родителям.
Правило номер 1. Никакого молока ни до ни во время полета. И сразу Правило номер 2. Всегда-всегда пакет под рукой. Думаю, могу не объяснять. Правило номер 3. В полет я всегда собираю для сына рюкзак, который он несет сам. В нём новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полёте. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полёта проходят незаметно,
— поделился звездный отец.
«Правило номер 4. Вы, наверное, убьете меня за него после публикации про гаджеты, но я рискну. Гаджеты в полёте — можно. В нашем случае — это один длинный мультфильм. Не согласны, пишите. И наконец, Правило номер 5. Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется «убить» грузчика, даже если понос и одновременно рвота — спокойствие, только спокойствие», — отметил Дмитрий Шепелев.
Кстати, недавно телеведущий резко высказался, что родители не должны при каждом удобном случае занимать детей гаджетами. «Вообще, я считаю, что гаджеты это круто, но в меру как сладкое или мультфильмы. Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет — единственное лекарство от скуки и плохого аппетита», — отмечал Дмитрий Шепелев.
Отметим, Дмитрий Шепелев воспитывает единственного сына Платона, которого ему подарила певица Жанна Фриске. Недавно мальчику исполнилось шесть лет. Звездный отец бережет ребенка от лишнего внимания и практически не публикует снимки с малышом.
Напомним, что мама Платона — российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти знаменитости у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны и ее сестре видеть внука и племянника.
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Новости путешествий , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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