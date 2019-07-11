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Затронул ли пожар в Турции курорты 

TourDom 1 час назад
Фото: TourDom
Бушующий второй день подряд лесной пожар в горных районах турецкой провинции Мугла, неподалёку от туристического Фетхие, сегодня пошел на спад. Этому поспособствовала не только работа пожарных и МЧС, но и изменение погоды: в регионе пошел дождь. Об этом TourDom.ru рассказала местный житель Олеся Узундере. По ее словам, до курортных регионов и мест, посещаемых туристами, огонь не дошел и единственным неудобством для отдыхающих стал запах гари и дыма, которые сильный ветер разнес на большие расстояния. «Экскурсии не отменены, паники тоже нет, работы по тушению пожаров продолжаются», — добавила она. Находящиеся в регионе представители турфирм добавляют: в Олюденизе ощущается запах гари и держится дымка, но это на комфорте туристов не сказывается.
По данным турецких СМИ, лесной пожар по неизвестным причинам начался 10 июля в районах Ташбаши и Гёкчеоваджик. В условиях ветреной погоды огонь охватил более 200 га леса. Работы по тушению пожара были осложнены плохой проходимостью и сильной жарой. Из близлежащих районов были эвакуированы местные жители. По предварительным данным, жертв нет.
Rusturkey.com сообщили, что по состоянию на утро 11 июня сгорело уже 350 га леса, пострадал один бутик-отель. В командовании жандармерии провинции Мугла создана специальная группа в составе 20 человек для определения причин возникновения пожара.
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Новости путешествий , МЧС
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