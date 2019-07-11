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Что на самом деле происходит в Зоне 51 

Рамблер 2 часа назад
Зона 51 в американском штате Невада овеяна легендами и фигурирует в разных конспирологических теориях. Зона — это комплекс, принадлежащий ВВС США. Очень долго официальные лица не давали никаких разъяснений относительно объекта, да и формально существование зоны признали лишь несколько лет назад. Есть мнение, что столь знаменитая Зона 51 — это просто прикрытие для настоящего секретного объекта. А где же находится эта секретная база и что там происходит?
Новости путешествий , Видео
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