Что на самом деле происходит в Зоне 51

Зона 51 в американском штате Невада овеяна легендами и фигурирует в разных конспирологических теориях. Зона — это комплекс, принадлежащий ВВС США. Очень долго официальные лица не давали никаких разъяснений относительно объекта, да и формально существование зоны признали лишь несколько лет назад. Есть мнение, что столь знаменитая Зона 51 — это просто прикрытие для настоящего секретного объекта. А где же находится эта секретная база и что там происходит?