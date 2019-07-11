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Вещи, которые лучше не брать в отпуск 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Одежда и обувь оказались на первом месте среди вещей, которые можно не брать с собой в отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналистами информационного агентства "Экспресс-Новости". Рейтинг не самых обязательных вещей для поездки составлен на основе рекомендаций опытных туристов.
Далее идут плойки, зонты и полотенца. Путешественники считают, что все это можно купить или взять в отеле. Также они призвали не везти с собой книги, которые занимают место и немало весят. Любителям чтения они советуют электронную книгу или закачать произведение на смартфон.
Около 9% респондентов утверждают, что в отпуске они не пользовались аптечкой, которая также занимает много места. Вместо нее рекомендуется взять несколько самых необходимых лекарств, а также позаботиться о медицинской страховке.
Еще несколько процентов опрошенных считают, что в отпуске не понадобятся ножницы, ноутбук и косметика. А некоторые пошутили, что лишними в путешествий могут стать компаньоны.
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