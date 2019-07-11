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В разгар лета подешевели авиабилеты в Крым 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
В июле зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов в Крым и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Республики со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
По данным аналитиков сайта, средний чек снизился в цене на 12%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года билеты из российских городов в Симферополь подешевели с 12 446 до 10 844 рублей.
Отдельные направления "просели" более чем на 70%. Так, авиаперелет из Тюмени в Симферополь и обратно стал доступнее на 71%, из Новосибирска — на 51%, из Нижнего Новгорода — на 42%. Билеты на авиарейсы из Санкт-Петербурга в столицу Крыма снизились в цене на 37%.
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