В разгар лета подешевели авиабилеты в Крым

В июле зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов в Крым и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Республики со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Biletix.

По данным аналитиков сайта, средний чек снизился в цене на 12%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года билеты из российских городов в Симферополь подешевели с 12 446 до 10 844 рублей.

Отдельные направления "просели" более чем на 70%. Так, авиаперелет из Тюмени в Симферополь и обратно стал доступнее на 71%, из Новосибирска — на 51%, из Нижнего Новгорода — на 42%. Билеты на авиарейсы из Санкт-Петербурга в столицу Крыма снизились в цене на 37%.