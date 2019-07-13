Хитрости, которые стоит знать каждому туристу

Отпуск — всегда ощутимая нагрузка на бюджет. Есть несколько хитростей, которые помогут сделать ваш отдых не таким затратным. Но помните, что ни в коем случае нельзя экономить на своей безопасности и комфорте. Иногда лучше заплатить лишние деньги, чем сделать этот отпуск худшим в жизни.

Покупайте билеты на самолет заранее и ищите спецпредложения авиакомпаний, которые периодически проводят межсезонные и праздничные скидки. Копите мили, ведь в итоге можно получить много привилегий. Такие программы есть у многих крупных авиакомпаний, например, у Аэрофлота Emirates . В интернете есть достаточно информации о том, как получить визу самостоятельно, без помощи агентств, которые, как правило, ничего не гарантируют, а просто доставляют нужные документы в консульство. Если из аэропорта вам нужно добираться на такси, пообщайтесь с другими пассажирами самолета. Возможно, вам удастся объединиться и оплатить проезд пополам.

Если едете в Азию, выберете жильё на 1-2 дня, а на месте ищите хороший более дешёвый вариант — далеко не все гостиницы можно найти в Сети. Вместо больших отелей снимайте апартаменты. Нет смысла платить за бассейн, спа и детский клуб, если вы планируете только ночевать. Также это возможность ощутить себя жителем той или иной страны, а не жить в стандартном номере.

В Европе в центре городов за парковку нужно платить. Но везде есть торговые центры, там машину можно оставить бесплатно. До большинства мест, куда обычно возят туристов, можно добраться самостоятельно. На общественном транспорте поездка не всегда будет дольше, но обязательно дешевле. Сувениры в туристических местах и в аэропорту очень дорогие. Чаще всего, почти всё то же самое, можно купить в крупных супермаркетах в два раза дешевле.

Если вы едете в азиатскую страну, выучите базовые слова и выражения на местном языке. Так вы удивите местных, и, возможно, сэкономите на покупках на рынках. Знакомьтесь с национальной кухней не только в туристических ресторанах, но и в обычных кафешках — там вы не будете переплачивать за дизайн и интерьер и попробуете настоящие местные блюда. Хороший признак, если в заведении отдыхает много жителей этого города. Выбирайте местные и сезонные блюда. Находясь на побережье, зачем заказывать говядину, если морепродукты и рыба дешевле и свежее? В Азии салаты и коктейли из тропических фруктов стоят намного дешевле, чем из яблок и апельсинов.

Не спешите покупать воду в Европе, ведь можно найти бесплатную. Во многих городах установлены фонтаны, и из них можно пить, не волнуясь за свое здоровье. Чтобы быть уверенным, зайдите в maps.me, где отмечены все питьевые точки. Также воду скорее всего можно употреблять, если рядом нет табличек с надписью "not for drinking" или картинки с перечеркнутым стаканом.

Осенью и весной развлечения дешевле. Смотрите, когда в музеях и парках начинается высокий сезон, и старайтесь попасть туда за пару недель до его начала — так можно сэкономить до 50% стоимости и время, которое вы бы потеряли в очередях. Проверяйте, когда проводятся бесплатные концерты и фестивали. Любителям шопинга также стоит совмещать отпуск с сезонами распродаж. Скидки на европейских и американских распродажах всегда больше, чем на распродажах в России.