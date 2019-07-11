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Почему я беру с собой на пляж присыпку и подгузники 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Я всегда очень жду отпуск. Люблю поваляться на пляже и поплавать в море. Думаю, что я такая не одна. Но у меня были некоторые неприятные случаи, которые произошли во время отдыха, и я не хочу повторять свои ошибки дважды.
Часто перед уходом с пляжа я окунаюсь в воду, чтобы было не жарко по дороге в отель. Все мои вещи сухие, а купальник и ноги всегда мокрые, поэтому к ним липнет песок. А так хочется после дороги с моря прилечь и полежать перед тем, как пойти в душ. Я часто сталкивалась с тем, что просыпалась ночью из-за песка, который собирается в моей кровати, и я придумала, как этого избежать. Для этого я беру присыпку с собой, хотя детей у меня нет. Просто она собирает всю влагу с кожи и песок отваливается.
Я часто отдыхаю одна и беру с собой на пляж телефон, чтобы не было скучно. И немного денег, чтобы купить что-нибудь по дороге до дома. Несколько раз у меня воровали телефоны, потому что некому было за ними приглядеть. Теперь на этот случай покупаю подгузники. И иногда шоколад для правдоподобности. Заворачиваю все ценные вещи в памперс и иду купаться со спокойной душой.
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