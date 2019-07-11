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Крокодил напал на туристов и покусал их 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Национальном парке Личфилд, Австралия, крокодил напал на двух туристов и покусал их. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в понедельник, 8 июля. По словам свидетелей, 65-летняя женщина, которая купалась в водопаде Ванги, начала истерически кричать. Они попытались узнать у нее, что случилось, на что та ответила, что крокодил укусил ее за руку, а затем вцепился в купальник и не отпускал.
К женщине пришел на помощь муж: он смог оттащить ее вместе с прицепившимся крокодилом к берегу. Около берега рептилия отпустила женщину и уплыла. В результате супруги отделались неглубокими рваными ранами.
Сообщается, что в парке есть таблички о «низком риске нападения крокодилов», но посетители обычно их игнорируют.
После произошедшего пресс-секретарь Министерства туризма, спорта и культуры напомнила туристам об опасности, которые представляют пресноводные крокодилы. Она призвала незамедлительно сообщать смотрителям парка о рептилиях, которые плавают рядом с отдыхающими.
Ранее сообщалось, что в пригороде камбоджийского города Сиемреап крокодилы съели ребенка. Двухлетняя девочка провалилась в вольер с рептилиями, которых разводил ее отец.
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