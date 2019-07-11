5 фактов о Кубе, которые могут вас неприятно удивить

«Успейте увидеть Кубу, пока американцы там все не испортили!» Именно такими словами встречают туристов многие гиды на Кубе. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Сегодня Остров Свободы — одно из самых горячих туристических направлений, и многие едут сюда именно по этой причине — увидеть Кубу до того, как здесь все изменится.

То, что очень живописно выглядит на фотографиях и постерах — все эти тронутые временем старинные здания в колониальном стиле, автомобили шестидесятилетней давности, которых в мире остались единицы и которые здесь продолжают бегать по дорогам, колоритные кубинки с длинными сигарами — не больше, чем приманка для туристов. Наверное, и самим кубинцам этот налет увядания несколько надоел, некоторые преобразования пошли бы только на пользу. Ведь и жителям страны, и туристам здесь приходится каждый день сталкиваться с тем, что никак не может вызвать бурный восторг.

«Май бест френд»

На Кубе очень низкий уровень жизни. Средняя зарплата здесь около 50 долларов в месяц, продукты люди до сих по получают по карточкам, а поэтому не стоит удивляться, что иностранцы — определенный источник дохода. И не только для государства, которое, действительно, получает 60% национальной прибыли от туризма, но и для простых людей. Конечно, это не новость для тех, кто много путешествовал по странам третьего мира. Но на Кубе способность видеть в вас «ходячий кошелек» имеет особый размах. Возможно, это вас неприятно удивит, но служащие отеля могут попросить оставить им «в подарок» неиспользованные до конца шампунь или зубную пасту и другие мелкие вещи. К тому же у вас появится масса новых «друзей», которые решат стать вашими бесплатными гидами.

«Хочешь покажу бар, где зависал Хемингуэй? Возьмем по пиву, я расскажу тебе, как он тут проводил время…» Наверное, вы думаете, что бесплатный коктейль или пиво — невысокая плата за услуги, но не для жителя Острова Свободы.

Продажная любовь

Да, она здесь встречается. И иногда даже не за деньги, а за банку колы или ужин в ресторане. Увидеть на улице европейку или канадку солидного возраста в обнимку с темнокожим парнем, который ей не то что в сыновья, во внуки годится, — обычное дело. С нами в отеле жил канадец, который две недели тусил с местной девчонкой в три раза моложе себя и искренне полагал, что у них «любовь», ведь денег он ей не давал, но каждый день покупал пиво и водил обедать. Возможно, некоторые видят в этом сплошные жирные плюсы, но пусть их мнение останется на их совести.

Тормозной и дорогой интернет

Несколько лет назад на Кубе интернет вообще был проблемой, его «разрешили» совсем недавно. Он и сейчас контролируется государством, а все пользователи находятся «под колпаком» у спецслужб. Заходить в сеть можно уже всем гражданам страны, а не только иностранцам. Но и сегодня найти быстрый интернет — огромная проблема, открытие тяжелых файлов занимает несколько минут, о видео и соцсетях вообще речь не идет. Видимо, они представляют серьезную угрозу национальной безопасности. В отелях есть интернет-кафе, но час работы там стоит в среднем 12 долларов. Скоростной интернет можно найти, например, в Гаване в отеле Meliá Cohiba, но и цена там — 15 долларов в час. Мобильная связь работает неплохо, но минута звонка в Россию стоит 3 доллара, так что роуминг лучше сразу отключить.

Старые отели

Да, международная сеть отелей Kempinski уже проникла сюда, но все-таки большинство отелей представляют собой печальное зрелище. Зачастую они переделаны из бывших пионерских лагерей. И если вы решите сэкономить на туре и поехать эконом-классом, то, скорее всего, попадете именно в такой. Так что — добро пожаловать в Советский Союз! Многие туристы жалуются, что при заселении получают массу талонов — на завтрак, обед и ужин, на получение полотенец, посещение пляжа и т.д. Разобраться в них весьма сложно. К тому же предполагается, что гости будут посещать только пляж отеля. Пойти на соседний — уже проблема: охрана за этим тщательно следит, и вас попросят либо уйти, либо заплатить за пребывание там. К слову сказать, если раньше самим кубинцам запрещали и близко подходить к иностранцам, то теперь они могут запросто жить с ними в одном отеле. Государство выдает им путевки, и в выходные дни гостиницы, как правило, переполнены.

Советские технологии

Если ностальгируете по советскому прошлому, то Куба — идеальное место, чтобы окунуться в социалистический «рай». Потому что здесь есть четкое разделение — что можно «своим», а что — иностранцам. Здесь в ходу два вида денег — обычный песо СUP и конвертируемый CUC, разница — один к двадцати пяти. «Куками» можно расплачиваться в специальных магазинах для туристов (вспомнили наши чеки в «Березку»?). Здесь же можно обменять деньги. Кстати, бывалые туристы советуют брать с собой не доллары, а евро — курс обмена намного выгоднее. А вот с пластиковыми картами могут быть проблемы — расплатиться ими можно далеко не везде, а карты, выданные американскими банками (вдруг у вас именно такие?) вообще не обслуживаются. Продуктовая корзина кубинца весьма скудна — обычно люди здесь едят рис, черные бобы и кормовые бананы, которые по вкусу больше напоминают картошку. Раз в месяц по талонам можно купить одну курицу на семью. Несмотря на то, что вокруг море, рыба почему-то не популярна, а вот вылавливать лобстеров и омаров кубинцам запрещено законодательно, они — только для туристов. Кстати, если вы подумали, что быть туристом на Кубе крайне привлекательно, не спешите с выводами.

Например, если билет на автобус для кубинцев стоит пять песо, то вы заплатите те же пять, но «куков», то есть в 25 раз дороже. Если решите арендовать мопед, то помните, что заправить его можно только на специальной бензоколонке для туристов — по той же причине. Ну и добавьте к этому ужасное состояние дорог. А некоторое время назад здесь случился забавный казус — на всем остове закончилось пиво. Туристы выпили. Вот вам и плановая экономика.

И немного хорошего

Мы специально решили заострить внимание на малопривлекательных моментах кубинской жизни. Ведь предупрежден — значит, вооружен. Но все они меркнут с огромным количеством плюсов этого острова. Здесь потрясающая, ни с чем не сравнимая природа, лучшие в мире пляжи, умопомрачительные закаты и постоянно теплое море. Я вспоминаю эпизод далекого советского времени, когда работала вместе с одной кубинкой. Рассказывая о своей родине, она говорила:— Мы купаемся в море только летом. Зимой вода очень холодная, всего 26 градусов. Только русские плавают зимой. — А сколько же градусов вода летом?— 34! Входишь в воду и приятно… О потрясающем дружелюбии и какой-то особой витальности кубинцев ходят легенды. Несмотря на все тяготы, они невероятно жизнелюбивы, открыты и радостны.

Это, кстати, подтверждает и официальная статистика — средняя продолжительность жизни здесь 80 лет. К тому же в стране одно из самых лучших медицинских обслуживаний в мире. Так что не бойтесь попасть в неприятную ситуацию, если со здоровьем что-то случится, — помогут на высшем уровне. Ну и то, зачем сюда едут люди — непередаваемая атмосфера и колорит этого места. Флер романтики, кубинские революционеры, ром и сигары… И, как говорится, спешите видеть — завтра здесь уже все может быть по-другому.