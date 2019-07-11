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Незаменимых нет! Куда турфирмы отправляют туристов вместо Грузии 

TURIZM.RU 6 часов назад
Фото: TURIZM.RU
Специалисты центра бронирования Travel Business Service рассказали, какие альтернативы они предлагают туристам.
Как отмечают эксперты, введение 8 июля запрета на выполнение прямых рейсов в Грузию, поставило под угрозу отдых многих россиян. Им придется теперь выбирать альтернативные направления. И первое в списке — Азербайджан. Минимальная цена путевки в столицу Баку в конце июля составляет 44 641 рубль на двоих. В стоимость входит — перелет из Москвы и размещение на 7 ночей в отеле 4*. Туристов в Баку ждут неспешные прогулки по роскошным столичным улочкам, знакомство с местной гастрономией и экскурсии к знаковым достопримечательностям страны, в числе которых Государственный музей азербайджанского ковра, Гобустанский заповедник, Дворец Ширваншахов и многие другие.
Еще одна альтернатива — поездка в Армению. Неделя в Ереване с проживанием в 3-звездочной гостинице с завтраками доступна по цене 39 412 рублей с перелетом.
В Армении россиян тоже будет чем заняться. В стране много древних храмов, замечательная кухня, минеральные источники, а также самая длинная в мире канатная дорога через Воротанское ущелье.
Тем, кто намеревался в Грузии отдохнуть на море, эксперты TBS предлагают отправиться на российский юг. Выбор курортов огромный от Геленджика до Сочи. Например, недельный тур в конце июля в Геленджик обходится нашим туристам минимум в 40 672 рубля с учетом перелета из Москвы, а в Сочи — 37 883 рубля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце июня временно запретил российским и грузинским авиакомпаниям выполнять регулярные рейсы из России в Грузию. Ограничение начало действовать с 8 июля. Главной причиной власти назвали беспорядки и антироссийские настроения в Тбилиси. В пресс-службе президента России отметили, что перелеты ограничены до нормализации ситуации в Грузии.
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