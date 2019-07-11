Смертельный шторм: В Греции погибли россияне

В Греции погибли российские туристы

По сообщению агентства Рейтер, шесть иностранных туристов погибли в результате шторма, который разразился на греческом полуострове Халкидики. Среди погибших есть и двое россиян.

Известна личность погибших. Семья из мужа, жены и троих детей отдыхала в поселке Неа Потидеа. Жертвами урагана стали 38-летний Иван Петренко и его двухлетний сын Виктор.

Двое туристов из Чехии погибли из-за того, что ветер перевернул их трейлер. Женщина и мальки из Румынии стали жертвами стихии из-за рухнувшей крыши ресторана в Неа Плагии.

Шторм сопровождался ливнями и градом. Всего с различными травмами в больницы попали от 60 до 70 туристов.