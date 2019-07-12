Курорты Турции затянуло дымом

Лесной пожар возник в юго-западной турецкой провинции Мугла и из-за сильного ветра достиг района Фетхие. По словам местных властей, возгорание началось в районе Даламан, а затем огонь добрался до популярного туристического поселка Гёджек. Огнем охвачены 350 гектаров леса. Десятки жилых домов эвакуированы. Сообщается о поврежденном здании одной из гостиниц. Курорты затянуты дымом.

Очевидцы рассказывают, что пожар виден из центральных частей туристического района Фетхие, который находится в 60 километрах от очага возгорания. На борьбу с огнем брошены 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

Спасатели заявили о том, что жертв среди населения удалось избежать. По предварительным данным, причинами пожара могла стать деятельность человека. Стремительному распространению огня способствовали погодные условия: температура воздуха +37֯ С, скорость ветра 40 км/час и низкий уровень влажности. Власти также заявили, что количество пожаров в Турции в 2019 году увеличилось. В этом году зафикировано 730 случае возгорания, что на 45 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Провинция Мугла, расположенная на берегах Средиземного и Эгейского морей, является одним из основных центров пляжного туризма в Турции. В провинции сосредоточены такие популярные курорты, как Бодрум, Даламан, Датча, Мармарис и Фетхие.