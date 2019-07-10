Составлен рейтинг вещей, которые лучше не брать с собой в отпуск

Летом все стремятся отправиться в отпуск в далекие страны и на теплые курорты. При этом некоторые люди берут с собой сразу по несколько чемоданов вещей. Накануне среди туристов с большим опытом путешествий был проведен опрос. Их спросили, какие вещи лучше не брать с собой в отпуск.

По сведениям журналистов информационного агентства «Экспресс-Новости», на первом месте в таком рейтинге оказалась одежда и обувь. Опытные туристы поясняют, что многие ошибочно берут с собой в отпуск кучу одежды, о чем затем жалеют. По их словам, достаточно взять несколько основных наборов.

Далее в рейтинге, составленном на основе рекомендаций опытных путешественников, идут различные плойки, зонты и полотенца. Все это, как утверждают туристы со стажем, можно будет купить или взять в отеле. Отказаться призывают они и от книг, которые занимают в чемодане или сумке немало места. Любителям почитать предлагают приобрести себе электронную книжку или просто закачать тот или иной роман на своей планшет либо смартфон.

Около 9 процентов опрошенных уверяют, что в отпуске им не пригодилась аптечка, которая тоже занимает значительную часть места. Вместо нее рекомендуется взять несколько основных лекарств и таблеток, а также позаботиться о медицинской страховке.

Еще несколько процентов респондентов назвали не самыми обязательными вещами для поездки в отпуск ножницы, ноутбук и косметику. А несколько человек в шутку заявили, что лишними во время путешествий стали их компаньоны.

Добавим, что в последнее время все меньше людей берут с собой в отпуск наличные деньги. Туристы все чаще едут куда-либо с пластиковой карточкой. Так поступают, согласно опросам, уже около половины туристов.

В России накануне также был проведен опрос среди работающих граждан по поводу планирования отпуска этим летом. Оказалось, что четверть опрошенных не будут уходить в отпуск в летний период. Их законный отдых запланирован на последующие месяцы или уже состоялся в предыдущие.