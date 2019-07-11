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В Греции погибли двое россиян 

РИА Новости + ещё 10 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Шесть иностранных граждан, среди которых двое россиян, погибли, еще десятки пострадали в результате сильного шторма, дождей и града на полуострове Халкидики на севере Греции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
По словам властей, двое мужчин, оба граждане России, погибли после того, как на них упало дерево возле гостиницы. Еще два человека, граждане Чехии, погибли, когда сильный ветер снес их трейлер. По данным полиции, еще двое граждан Румынии, женщина и 8-летний мальчик, скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.
Как сообщили сотрудники местного медицинского центра, после шторма к ним обратилось от 60 до 70 человек в основном с переломами.
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