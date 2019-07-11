Каппадокия: самый фотогеничный уголок Турции

Виды парящих над сказочной Каппадокией воздушных шаров известны во всем мире и стали символом прекрасной земли, а самобытность живущих в этом районе людей достойна уважения.

Историческая справка

История Каппадокии уходит далеко в древние времена. Первые упоминания о ней датируются шестым веком до нашей эры. Она видела попеременно сменяющиеся друг другом царствования нескольких империй (Персидской, Римской, Византийской) и вероисповеданий, а, в конце концов, получила статус популярнейшего туристического центра.

На протяжении тысячелетий Каппадокия становилась пристанищем для изгнанников, начиная с испанских племен и заканчивая гонимыми христианскими монахами. Отшельники создавали здесь целые селения под землей, пещерные обители, храмы и бастионы. Эти процессы помогли сохранить музей под открытым небом в его исторической уникальности. В настоящее время некоторые объекты Каппадокии защищены ЮНЕСКО

Основные достопримечательности:

Сказочная деревня Гёреме расположилась в центральной части Каппадокии. Поселение с известными по всему миру пещерными домами, расположенными внутри скал, признано красивейшим уголком турецкой республики. Деревня славится полетами на воздушных шарах, посмотреть на которые или непосредственно поучаствовать, съезжаются миллионы туристов. Самое впечатляющее зрелище возвышающихся над землей аэростатов можно наблюдать на рассвете со смотровых площадок. На фоне шаров туристы делают удивительные фотографии, как в любительском качестве, так и с помощью профессиональных постановочных съемок.

Под небосводом Каппадокии расположился старинный византийский храм, представляющий собой наследие Организаций Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Стены наскальных церквей монастыря украшены древними, хорошо сохранившимися фресками сказочной красоты.

Подземный город Каймаклы является крупнейшим городом под землей, зародившимся в ранние времена Византийской Империи. Этот город населяли христианские отшельники, укрывающиеся от преследования персов и арабов. Город представляет собой восьмиуровневое пещерное поселение с многочисленными лабиринтами, переходами, туннелями. Туристы могут посещать только половину подземного города.

Еще одно древнейшее подземное поселение с переплетением ходов и туннелей, жилых комнат и хозяйственных построек — Деринкую.

Живописная деревушка Чавушин является кладезем древних христианских церквей и храмов.

Нереальные по своей структуре скалистые нагромождения Пашабаг один из самых популярных туристических объектов Каппадокии. Свои формы в виде грибов они получили в результате эрозии скальной породы.

Каппадокия — обязательный к посещению туристами уголок Турции. Его невообразимые архитектурные формы и сооружения, великолепия летящих над долиной шаров, древние постройки позволяют оказаться в сказочном мифическом мире и прикоснуться к вершинам мироздания.