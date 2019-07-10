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Российских туристов на границе Израиля вместо отеля отправили в тюрьму 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: News.ru
Гражданам Российской Федерации отказали в отдыхе на территории Израиля, несмотря на наличие всех необходимых туристических документов.
Во въезде отказали примерно 50 гражданам РФ и отправили всех в депортационную тюрьму без объяснения причин, — рассказал турист из Сочи Дамир Ромоданов.
По словам мужчины, у всех туристов на руках были билеты, турпутёвка, ваучер для гостиницы и документ о страховании жизни и здоровья.
Ромоданов рассказал, что его отправили на допрос перед прохождением пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион. Пограничники спросили о целях приезда, сколько денег с собой. Кроме того, они просматривали записи в смартфоне, а через несколько часов объявили об отказе въезда в Израиль, отобрали телефон, документы и отправили в тюрьму, информирует «МК».
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