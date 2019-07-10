Как вести себя в поезде, чтобы не бесить окружающих

Время от времени нам приходится пользоваться услугами железной дороги. Зачастую самым неприятным фактором в таких поездках становятся своеобразные и даже неадекватные попутчики. Нас раздражают беспардонные и невоспитанные люди в купе и плацкартах, но часто мы не замечаем того, что некоторые наши привычки также бесят попутчиков. Как избежать этого рассказывает эксперт по этикету Татьяна Николаева

Приходя домой с улицы, мы считаем совершенно естественным переодеться в домашнюю одежду. Переодеваться в поезде — это совершенно нормальная практика, ведь на время поездки купе превращается в наш временный дом. Чтобы сменить одежду обычно просят попутчиков выйти. Это совершенно нормальная просьба, которой не нужно стесняться, но есть и некоторые нюансы.

Вы наверняка причините людям неудобство, если попросите их покинуть свои места в момент, когда они едят или пьют чай. Кроме этого, нужно учитывать и то, что некоторым пассажирам трудно перемещаться из-за преклонного возраста или по состоянию здоровья.

Если в купе находятся попутчики одного с вами пола, то можно без проблем переодеваться. Это также естественно как переодеваться в раздевалке тренажерного зала. Делать это нужно аккуратно, не тряся своими вещами над другими людьми и их вещами. Если в этот момент кто-то ест, то стоит немного подождать.

BigPicture.ru

Многие из тех, кто часто ездят в поездах, имеет полезный навык — они умеют переодеваться под одеялом. Это вполне допустимо, но при этом важно не причинят никому дискомфорта, кряхтя и извиваясь на полке, пытаясь снять джинсы и натянуть спортивные брюки. Если кто-то из пассажиров переодевается в вашем присутствии, то лучше смотреть в окно, смартфон или книгу, но ни в коем случае не разглядывать его со своего места.

Находиться в поезде с голым торсом неприлично, так как вагон все же является общественным местом. Если вам очень жарко, то все равно нужно потерпеть. Если у вас есть выбор — надеть футболку или майку, отдайте предпочтение первому варианту. Спать вы можете и в более открытой одежде, но сидеть рядом с другими или перемещаться по вагону лучше максимально прикрытым.

Если вам очень жарко, а кондиционер в вагоне не предусмотрен, то, прежде чем открыть окно, стоит спросить разрешения у попутчиков, если вы конечно не пассажир этого экспресса. Среди пассажиров могут быть люди, не переносящие сквозняков, а также те, кому нездоровится. Нужно спросить разрешения и в случае, если хочется открыть дверь в купе.

Находясь в поезде, никогда не забывайте, что вокруг вас находятся люди. Все остатки пищи, особенно сильно пахнущие, нужно сразу же выбрасывать. Некрасиво складировать отходы всю дорогу, чтобы вынести их в урну перед прибытием в место назначения.

Конечно же, не стоит бежать к урне после каждого съеденного бутерброда — просто захватите мусор с собой, когда будете идти в уборную. Фантики и обертки вполне можно вынести в конце поездки, так как они не пахнут. Нужно только следить, чтобы этот мусор был аккуратно собран и никому не мешал.

Из-за нижних полок недоразумения между попутчиками возникают чаще всего. Согласно правилам железнодорожных перевозок, полка на время поездки принадлежит тому, кто ее оплатил. Но это не означает, что полку нужно оккупировать и сгонять с нее всех, кто попытается на нее присесть или что-то положить.

Если даже у вас расстелена постель, заверните ее край таким образом, чтобы ваш попутчик смог удобно сесть. Но в том случае, если вы собираетесь спать, попутчиков стоит попросить занять свои места и это совершенно резонная просьба. Соблюдать этикет нужно и пассажирам с верхних полок. Совсем некорректно в 7 утра, когда на нижних полках еще спят пассажиры, садиться возле них или начинать завтрак.

Отдельно нужно сказать про использование индивидуального света. Вам не нужно никого простить разрешения включить лампу у своего изголовья. По большому счету вы вообще можете ее не выключать всю ночь, если вам это нравится. Но верхнее освещение нужно включать, спросив разрешения у присутствующих в купе.

Заходя ночью в купе, когда все отдыхают, используйте только индивидуальное освещение. Постарайтесь вести себя как можно тише, чтобы не мешать другим людям. Позаботьтесь и о том, чтобы вещи первой необходимости, которые могут понадобиться ночью, не были завернуты в шуршащий полиэтилен.

BigPicture.ru

Если вам нужно поговорить по мобильному телефону лучше всего выйти в коридор. Если по каким-либо причинам это затруднительно, можно тихо поговорить и в купе, но при этом стоит избегать личных тем и оборотов, способных поставить попутчиков в неловкое положение. Совершенно ясно, что если другие пассажиры уже спят, то вести телефонные разговоры в купе не стоит.

Что касается уборных, то всем известно, как сложно попасть в них вечером, утром или перед прибытием на конечную станцию. В связи с этим если вам необходимо привести себя в порядок, то есть нанести макияж, побриться или уложить волосы, то лучше позаботиться об этом заранее, а не в «час пик».

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.