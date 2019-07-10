Один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и протитип героя сериала «Чернобыль» Николай Тараканов выступил с критикой использования зоны отчуждения в качестве туристического объекта. По его словам, посещение района аварии является небезопасным.
— В районе, где произошла катастрофа, минимум 100 лет нельзя ничего делать, а тем более находиться. Но этим дурным людям море по колено. На сегодняшний день вполне возможна утечка радиации, о которой неизвестно,
— заявил Николай Тараканов.
Он подчеркнул, что даже небольшое воздействие радиации на организм может отрицательно сказаться на здоровье, особенно если она попадет в кость. Он подчеркнул, что «безопасный Чернобыль — это миф».
Николай Тараканов выступал в качестве руководителя операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, открывающий зону отчуждения для туристов. Одним из положений документа является создание для них «зеленого коридора». По словам украинского лидера, Чернобыль может стать одной из точек роста «новой Украины».