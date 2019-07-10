Ликвидатор аварии на ЧАЭС предостерег туристов от поездок в зону отчуждения

Один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и протитип героя сериала «Чернобыль» Николай Тараканов выступил с критикой использования зоны отчуждения в качестве туристического объекта. По его словам, посещение района аварии является небезопасным.

— В районе, где произошла катастрофа, минимум 100 лет нельзя ничего делать, а тем более находиться. Но этим дурным людям море по колено. На сегодняшний день вполне возможна утечка радиации, о которой неизвестно,

— заявил Николай Тараканов.

Он подчеркнул, что даже небольшое воздействие радиации на организм может отрицательно сказаться на здоровье, особенно если она попадет в кость. Он подчеркнул, что «безопасный Чернобыль — это миф».

Николай Тараканов выступал в качестве руководителя операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости.