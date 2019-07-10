Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ликвидатор аварии на ЧАЭС предостерег туристов от поездок в зону отчуждения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Один из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и протитип героя сериала «Чернобыль» Николай Тараканов выступил с критикой использования зоны отчуждения в качестве туристического объекта. По его словам, посещение района аварии является небезопасным.
— В районе, где произошла катастрофа, минимум 100 лет нельзя ничего делать, а тем более находиться. Но этим дурным людям море по колено. На сегодняшний день вполне возможна утечка радиации, о которой неизвестно,
— заявил Николай Тараканов.
Он подчеркнул, что даже небольшое воздействие радиации на организм может отрицательно сказаться на здоровье, особенно если она попадет в кость. Он подчеркнул, что «безопасный Чернобыль — это миф».
Николай Тараканов выступал в качестве руководителя операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, открывающий зону отчуждения для туристов. Одним из положений документа является создание для них «зеленого коридора». По словам украинского лидера, Чернобыль может стать одной из точек роста «новой Украины».
Вечерняя Москва: последние новости
Стало известно, какие страны выбирают россияне вместо Грузии СМИ: Пилот летевшего в Москву самолета упал в обморок во время полета Ученые назвали основную причину нападения медведей
Комментарии
Новости путешествий , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда едут путешественницы-одиночки и почему одни
Как вести себя в поезде, чтобы не бесить окружающих
Российских туристов вместо отеля отправили в тюрьму
Клещи, бешеные ежи: как не пожалеть о походе в лес2
Как получить компенсацию от авиакомпании
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:17
Пилот в обмороке, самолет срочно сел в Калуге
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
10:12
Какие тайны не раскрывает московское метро
Новости путешествий
03:13
Новое «чудо света» появилось в Турции
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение