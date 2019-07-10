Как получить компенсацию от авиакомпании

Наступил долгожданный отпуск, вы собрали чемодан и прибыли в аэропорт в предвкушении прекрасного отдыха… Казалось бы, что плохого может произойти? Например, потеря вашего багажа авиаперевозчиком, овербукинг (компания продала больше билетов, чем может вместить самолет), отмена рейса. Рассказываем, как получить компенсацию от авиаперевозчика, если что-то пошло не так.

На всех внутренних рейсах действует национальное законодательство страны, а на международных права пассажира защищает Монреальская и Варшавская конвенции (на большинстве рейсов) или регламент Евросоюза №261/2004. Чтобы ваши права были соблюдены, сохраняйте все документы и чеки от авиакомпании.

Отмена или задержка рейса

В России при задержке вылета на два часа пассажир имеет право на два звонка в любую страну мира или возможность отправить сообщение по электронной почте за счет авиаперевозчика. Компания должна угостить пассажиров прохладительными напитками через два часа задержки, горячим питанием — через четыре часа, а гостиницей — через восемь часов в дневное и шесть — в ночное время. Трансфер до гостиницы и камеру хранения для багажа также должна предоставить авиакомпания. Кормить пассажиров должны каждые шесть часов днем и каждые восемь — ночью. Если вам все это не предоставили, можете купить еду и забронировать гостиницу за свой счет, а потом подать претензию на возмещение расходов.

Если ваш рейс задержали, то, когда прилетите, поставьте отметку о времени прибытия у представителя перевозчика или аэропорта. В России за каждый час задержки по вине авиакомпании вы можете просить 25 рублей, но не более половины цены билета. В Европе при задержке рейса от трех часов вам должны выплатить от €200. В государствах, где действует Монреальская конвенция — до 4150 СПЗ (Специальные Права Заимствования (Special Drawing Rights, СПЗ, СДР). Это безналичная платежная валюта, равна примерно 88,5 рубля, курс постоянно меняется. Получить компенсацию могут только те, кто не отказался от перелета и воспользовался билетом. Если рейс отменен, авиаперевозчик должен предложить альтернативный вариант, либо выплатить полную стоимость билета и компенсацию. За маршрут до 1,5 тысяч километров предполагается €250, до 3,5 тысяч километров — €400, далее — €600. Если проблему решить не удалось, вы можете подать в суд. При задержке вылета из-за форс-мажорных обстоятельств авиакомпания не несет ответственности. Вне зависимости от времени задержки пассажирам с детьми до семи лет должны предоставить комнату матери и ребёнка.

Овербукинг

Если вы не опоздали на посадку, но вас не пускают на борт, это нарушение закона. В России авиакомпании не всегда предлагают компенсацию или замену рейса, но вы должны ссылаться на статью 786 Гражданского кодекса РФ о правах авиапассажира. В нашей стране нет закона об овербукинге, но перевозчик должен отправить вас ближайшим рейсом. Если этого не произойдет, скорее всего, придется судиться с компанией. В Европе и США пассажиру при овербукинге предлагают лететь другим рейсом и выплачивают компенсацию, либо предлагают премиальный класс обслуживания при следующем вылете.

Вред здоровью

Если во время высокой турбулентности пассажиру на голову упал багаж, или стюард наехал тележкой на ногу пассажиру и сломал палец, предусмотрена компенсация. Ее размер зависит от тяжести травмы, но не более двух миллионов рублей на внутренних рейсах и не более 100 тысяч СПЗ (примерно девяти миллионов рублей) — на международных.

Из-за задержки одного рейса вы опоздали на другой

Если вы приобрели все сегменты одним билетом, авиакомпания, по вине которой был задержан рейс, должна доставить вас в точку назначения следующими рейсами. Если билеты покупались по отдельности, разбираться придется самому, либо оформлять претензию.

Потеря багажа

Если ваш чемодан не приехал на багажной ленте, обратитесь к персоналу службы розыска багажа или в авиакомпанию. Предоставьте им посадочный талон и багажную бирку, оформите заявление на розыск. В России и странах Монреальской конвенции вещи разыскиваются 21 день. Если багаж не найден, можете рассчитывать на компенсацию. Когда чемодан улетел другим рейсом, но нашелся, авиакомпания обязана доставить его до места, где остановился владелец. Если вам пришлось покупать средства первой необходимости, перевозчик должен компенсировать их стоимость (если пассажир из другого города). При повреждениях багажа обратитесь к сотруднику по обслуживанию пассажиров в зоне его выдачи; представителю перевозчика. На сайте компании можно оформить претензию. За багаж с объявленной ценностью компенсация будет равняться этой сумме.

Если пассажир заболел

Согласно статье 108 Воздушного кодекса России, пассажир и родственники, которые должны лететь с ним, могут сдать билеты, вернув их полную стоимость. Нужно сообщить авиакомпании о болезни до окончания регистрации на рейс, а документы отправить в течение 90 дней. Также предоставить больничные листы или выписку из больницы. Если пассажир был выписан до даты вылета, но по медицинским показаниям не может лететь, нужна справка от врача. Членам семьи нужны будут документы, подтверждающие родство. За использование поддельных справок грозит уголовное преследование и лишение свободы до двух лет.