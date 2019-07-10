Клещи и бешеные ежи: как сходить в лес и не пожалеть

Собираясь в поход или в лес за грибами нужно не забывать, что такой досуг может обернуться не только приятными впечатлениями об отдыхе. Если пренебречь правилами безопасности в лесу, от похода останутся не самые приятные впечатления. Чтобы этого не произошло, нужно знать тонкости летних походов, особенно если вы собираетесь в лес в одиночку. Рассказываем, как вести себя в чаще и чего стоит избегать.

Столбняк

Смертность от столбняка достигает 17−25%. Около 60% случаев столбняка у взрослых приходится на пожилых людей, в основном в сельской местности. Возбудитель заболевания — столбнячная палочка, которая обитает почти везде, но реальную опасность она представляет лишь в безвоздушной среде. Заразиться столбняком можно через раны, в том числе от укусов насекомых. Осторожнее с ржавыми гвоздями и колюще-режущими предметами, которые могут быть затеряны в лесу.

Бешенство

В Москве бешенство встречается крайне редко, а вот в Подмосковье и других регионах России дела обстоят по-другому. Сейчас карантин по бешенству действует в некоторых районах Самарской, Владимирской, Оренбургской, Курской и других областей. В апреле этого года больше всего случаев бешенства было зафиксировано в Воронежской области. Профилактика от данного заболевания — вакцинация домашних и диких животных. Основные переносчики бешенства в лесу — ежи и лисы, встречаются и другие животные. Если если вас кто-то укусил, срочно обратитесь к врачу. Заболевание грозит смертельным исходом, если вовремя не сделать специальные уколы.

Клещи

Каждую вену в России начинается сезон активности клещей. В лесу они обитают в траве и кустах. Насекомые реагируют на тепло человека. Они переносят энцефалит, боррелиоз, туляремию, риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадку Ку и другие заболевания. Если вас укусило это насекомое, нужно аккуратно достать его (лучше в травмпункте). Если вы сделали это самостоятельно, посадите клеща в банку и отвезите в лабораторию, где выяснят, был ли он заражен.

Ядовитые растения

Не ешьте в лесу растения, которые вы не знаете, особенно красивые и съедобные на вид. Листья вороньего глаза действуют на центральную нервную систему, а плоды — на сердце. Аппетитная на вид волчья ягода (волчье лыко) может привести к смерти: достаточно съесть всего несколько ягод.

Неудобное место стоянки

Нельзя выбирать для стоянки ложбины и овраги. Если пойдет дождь, вы окажитесь на дне глубокой лужи из воды и грязи. При сильном ветре избегайте открытой местности: для остановки подойдет место, окруженное, например, кустами. При штиле будьте на открытой поверхности, что спасет вас от комаров и мошек.

Змеи

От укуса гадюки взрослый человек не умрет, но последствия от него могут проявляться несколько месяцев. Эти пресмыкающиеся водятся практически везде. Если вас укусила змея, бегите к врачу, ведь оказать помощь в походе и даже на дому довольно сложно. Отсасывание яда эффективно лишь первые 10 минут после укуса. Если у вас во рту есть ранки, отсасывать яд нельзя. Пострадавшую часть тела нужно лишить движения, снять с нее все, что может впиться при отеке: кольца, часы. Пейте больше воды.

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