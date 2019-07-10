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В Чернобыле появится «зеленый коридор» для туристов 

Москва24 + ещё 4 6 часов назад
Фото: Москва24
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения. Будет создан специальный "зеленый коридор" для туристов. Об этом пишет ТАСС.
"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", — сказал он.
Европейский союз в среду официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. С этого момента Украина отвечает за обслуживание конструкции и за демонтаж первичного саркофага, построенного сразу после аварии.
Ранее сообщалось, что мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" вызвал моду на поездки к зоне отчуждения. Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году, в 2017 году туда приехало 50 тысяч иностранцев, в прошлом — 72 тысячи.
Иностранные посетители платят за экскурсии от 250 долларов. Туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.
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Новости путешествий , Владимир Зеленский , ЕС , ИТАР-ТАСС
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