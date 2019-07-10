Куда едут путешественницы-одиночки и почему одни

Согласно данным популярного интернет-ресурса, женщины все чаще путешествуют по миру в одиночку. Число индивидуальных бронирований среди представительниц прекрасного пола с 2015 года увеличилось на 88%. Лидерами среди соло-путешественниц стали американки. В отчете отмечается, что каждая пятая женщина, совершающая туристическую поездку без компаньона, является гражданкой США. Далее идут жительницы Германии (11%) и Великобритании (10%).

Результаты отчета подчеркивают, что молодые женщины путешествуют в одиночку чаще, чем мужчины. Из числа соло-туристов, планирующих отправиться в путешествие в течение следующих трех лет, три четверти (77%) — это женщины моложе 23 лет, среди мужчин таких 70%. В отчете также приведены цели поездок таких одиноких путешественниц.

Почти треть (29%) выбирают пункт назначения из-за желания посетить уникальные места, а пятая часть (19%) активно исследует направления, не затронутые массовым туризмом. Самыми популярными туристическими направлениями среди молодых женщин названы Бразилия, Исландия и Южная Корея.