Россияне высказались о нудистских пляжах

Россияне в целом опасаются вида обнаженного человеческого тела и чувствуют себя рядом с голыми людьми некомфортно. Такие выводы следуют из исследования, проведенного онлайн-сервисом путешествий «Туту.ру». В опросе пользователей попросили ответить, как они относятся к нудистским пляжам. Как оказалось, отрицательно относятся к ним 23% россиян, еще 22% нейтральны при условии, что такие пляжи огорожены и они не рискуют случайно увидеть "что-то не то", а 34% относятся нейтрально, но сами не посещают. Еще 13% теоретически относятся положительно, но тоже не посещают. Время от времени заходят на нудистские пляжи 5% ответивших, и, наконец, 3% самых расслабленных и самоуверенных посещают нудистские пляжи регулярно.