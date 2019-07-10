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Туристка упала с обрыва в горах Сочи 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
Фото: RT на русском
В Сочи 26-летняя туристка из Уфы упала в обрыв в горах Красной Поляны.
Об этом сообщают «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.
«На место прибыли сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели обнаружили в лесу пострадавшую, вывели её на тропу и сопроводили до гостиницы», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что 8 июля девушка во время вечерней прогулки по «Тропе здоровья» оступилась и скатилась по крутому склону.
Туристка не пострадала, но самостоятельно выбраться из леса не смогла и вызвала МЧС.
17 июня в Геленджике туристка упала с 20-метровой скалы.
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