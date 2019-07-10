Пилот в обмороке, самолет срочно сел в Калуге

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово , был вынужденно экстренно приземлиться в Калуге из-за обморока первого пилота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением. Источник сообщил, что авиалайнер сел благополучно, никто из пассажиров не пострадал, а командира воздушного судна срочно госпитализировали. Обморок настиг его уже во время снижения воздушного судна на подлете к Москве.

«Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге», цитирует источник издание.

Пассажиры ожидают дальнейшего развития событий в терминале Б Калужского аэропорта.