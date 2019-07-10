Какие тайны не раскрывает московское метро

15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена. Почти сразу же о метро начали слагать легенды, а тоннелям приписывать чуть ли не магические свойства. Добавили интриг и диггеры, которые в девяностых годах стали спускаться в закрытые тоннели и исследовать законсервированные станции. Одна из любопытных теорий гласит, что метростроители не рыли тоннели, и просто откопали старые подземные пути, которые ещё в средние века соорудили под территорией столицы.