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Названо новое место гибели малайзийского «Боинга» MH370 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Пропавший в 2014 году «Боинг» малайзийских авиалиний стоит искать не в той зоне, где его разыскивали ранее. К такому предположению пришли независимые исследователи, изучившие вопрос, передает газета Express.
Эксперты сообщили, что учитывали в исследовании такое количество факторов, что оно должно быть более точным, чем все предыдущие. По их мнению, самолет либо находится на уже просмотренном участке в 25 квадратных километров, либо, опустившись на дно, попал на некий склон и съехал по нему за пределы исследуемой области.
В таком случае они предлагают внимательно осмотреть конкретный участок дна, где может находиться самолет.
7 июля была высказана новая версия трагедии: эксперт по авиабезопасности предположил, что самолет был угнан человеком, который проник на него с целью умышленного уничтожения.
19 июня стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Он также испытывал проблемы в личной жизни: жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.
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