Туристка отсудила 24000 евро после отравления

Британская туристка смогла отсудить у турфирмы около 24 тысяч евро после того, как чем-то отравилась на отдыхе в Турции. При этом ни администрации отеля, ни туроператору женщина о своем отравлении не сообщила и лечилась самостоятельно. А вылечившись и вернувшись домой, подала в суд заявления с требованием взыскать возмещение за ущерб ее здоровью с турфирмы. По словам британки, отравление вызвало у нее "фобию путешествий за рубеж". Суд долго разбирался с делом, но в конце концов встал на сторону туристки и велел турфирме заплатить. На туристическом рынке Великобритании это решение вызвало скандал и протесты.