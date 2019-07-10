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Туристка отсудила 24000 евро после отравления 

Рамблер 13 часов назад
Британская туристка смогла отсудить у турфирмы около 24 тысяч евро после того, как чем-то отравилась на отдыхе в Турции. При этом ни администрации отеля, ни туроператору женщина о своем отравлении не сообщила и лечилась самостоятельно. А вылечившись и вернувшись домой, подала в суд заявления с требованием взыскать возмещение за ущерб ее здоровью с турфирмы. По словам британки, отравление вызвало у нее "фобию путешествий за рубеж". Суд долго разбирался с делом, но в конце концов встал на сторону туристки и велел турфирме заплатить. На туристическом рынке Великобритании это решение вызвало скандал и протесты.
Новости путешествий , Видео
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