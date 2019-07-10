Популярные города России для отдыха всей семьей

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие города России пользуются наибольшей популярностью для семейных путешествий с детьми в разгар лета этого года.

По данным Tvil.ru, туристы путешествуют с детьми по стране на период от 3 до 8 дней и тратят на аренду жилья от 1,7 до 3,5 тысяч рублей в сутки на семью.

Ниже расскажем о популярных городах для путешествий семьей этим летом.

1. Санкт-Петербург — 2846 рублей в сутки/ 5,8 ночей

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж , Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

2. Москва — 3445 рублей в сутки/ 3,8 ночей

Москва — популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.

В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.

3. Казань — 2439 рублей в сутки/ 4,8 ночей

Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.

Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной, подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно сосуществующих русской и татарской культур. При поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры мира.

В городе много музеев, в том числе 34 государственных музея, несколько общественных и частных галерей.

4. Петрозаводск — 3045 рублей в сутки/ 7,5 ночей

Петрозаводск, столица Карелии, находится на берегах Петрозаводской губы Онежского озера.

В Петрозаводске начинается большинство туристических маршрутов Карелии, здесь три государственных и республиканских музея: Музей-заповедник Кижи (в Петрозаводске действует два выставочных зала), Музей изобразительных искусств Республики Карелия, основанный в 1960 г. и расположившийся в здании мужской гимназии XVIII в., и Карельский государственный краеведческий музей, открытый в 1871 г. в одном из старейших зданий в городе — губернской канцелярии.

Также в городе работает единственная частная художественная галерея "Дом куклы". В некоторых предприятиях и организациях имеются свои музеи, посвященные истории или деятельности организаций.

5. Краснодар — 1695 рублей в сутки/ 2,5 ночи

Краснодар — один из самых крупных городов России. Также город является одним из самых больших культурных центров в стране.

В городе имеется множество спортивных и культурных объектов. В Краснодаре одиннадцать действующих театров и одиннадцать концертных залов.