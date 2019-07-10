На Бали туристов разочаровывает поддельное озеро у «Небесных врат»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Многие туристы прилетают на Бали, чтобы сделать, наверное, самый популярный кадр — в храме Лемпуянг у "Небесных врат" с красивым отражением в воде. Но многие разочаровываются, узнав, что там нет водоема — эффект приходится создавать специально с помощью зеркала, сообщает The Sun.

Недавно редактор журнала Полина Маринова поделилась своим разочарованием в социальной сети.

"Мои надежды и мечты рухнули, когда я узнала, что вода у "Небесных Врат" на фото — это просто кусок стекла перед Iphone",

— написала Полина.

Пост редактора вызвал множество комментариев пользователей, которые испытали то же разочарование, что и она. Они также упомянули, что для фотосессии в храме необходимо отстоять в очереди два или три часа.