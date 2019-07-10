Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти полсотни людей отравились газом из-за утечки в отеле 

Lenta.ru + ещё 15 8 минут назад
Фото: Кадр: видео globalnews.ca
В канадском городе Виннипег в гостинице Super 8 Motel 46 человек отравились газом из-за утечки. Об этом сообщает Global News.
Всего из отеля были эвакуированы 52 человека и одна собака. Из них 46 человек, включая двух детей, были доставлены в госпиталь. Большая часть была отпущена домой.
Пятеро были доставлены в больницу в нестабильном состоянии. Состояние еще 26 госпитализированных оценивается как стабильное.
«Ни один из пациентов не нуждался в реанимации, никто не был интубирован, но уровень окиси углерода был таким, что пострадавшие относились к критической категории»,
— рассказал о состоянии госпитализированных главный пожарный фельдшер Виннипега Джон Лэйн.
Жертв удалось избежать благодаря датчику, подавшему сигнал о превышении допустимых значений содержания угарного газа. На него отреагировали три пожарные станции. К отелю оперативно прибыло несколько пожарных машин и десять машин скорой помощи.
Подача газа в здание была приостановлена, была начата вентиляция помещения. По словам представителя пожарного департамента Виннипега, отель недавно успешно прошел пожарную инспекцию.
Последние новости
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка отсудила у турфирмы €24000 из-за отравления
Названы южные города с дешевым жильем для отдыха
Туристов разочаровывает поддельное озеро на Бали
Девочка погибла на круизом лайнере2
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей1
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение