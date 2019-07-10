В канадском городе Виннипег в гостинице Super 8 Motel 46 человек отравились газом из-за утечки. Об этом сообщает Global News.
Всего из отеля были эвакуированы 52 человека и одна собака. Из них 46 человек, включая двух детей, были доставлены в госпиталь. Большая часть была отпущена домой.
Пятеро были доставлены в больницу в нестабильном состоянии. Состояние еще 26 госпитализированных оценивается как стабильное.
«Ни один из пациентов не нуждался в реанимации, никто не был интубирован, но уровень окиси углерода был таким, что пострадавшие относились к критической категории»,
— рассказал о состоянии госпитализированных главный пожарный фельдшер Виннипега Джон Лэйн.
Жертв удалось избежать благодаря датчику, подавшему сигнал о превышении допустимых значений содержания угарного газа. На него отреагировали три пожарные станции. К отелю оперативно прибыло несколько пожарных машин и десять машин скорой помощи.
Подача газа в здание была приостановлена, была начата вентиляция помещения. По словам представителя пожарного департамента Виннипега, отель недавно успешно прошел пожарную инспекцию.