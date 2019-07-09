Туры в Италию продаются по 16 000 рублей

Для желающих укрепить свое здоровье есть выгодные билеты на курорт Карловы Вары на конец августа от авиакомпании «Победа» . Всего за 7147 руб. вас доставят на знаменитые чешские термальные источники. Даты поездки — с 25 августа по 5 сентября. Стоит поторопиться — осталось два предложения!

На рынке пакетных предложений самым выгодным стал тур в Италию — всего за 16 104 руб. туристы проведут пять незабываемых дней в Калабрии. Проживание в апартаментах Agriturismo Seaview, размещение с домашними питомцами разрешено. Начало тура 12 июля.

Туры по конфиденциальным тарифам туроператоров доступны и на БИРЖЕ портала TourDom.ru. Так, туроператор Ambotis Holidays приглашает на греческий Крит с 12 июля на целых 10 дней всего за 40 729 руб. Проживание в отеле Sunshine 4* с питанием по системе «все включено».

Туроператор «Солвекс» продает тур в болгарскую Албену всего за 24 047руб. с человека. Путешествие начнется 19 июля и продлится восемь дней. Проживание в гостинице Dobrudja 3* с завтраками. Вылет из Москвы на крыльях « Уральских авиалиний ».

Поездку на испанскую Коста Браву за 32 364 руб. с человека предлагает Туроператор «Спектрум». Начало отпуска — 17 июля, и продлится он неделю. Размещение в гостинице Continental 2* — завтрак включен в стоимость. Авиабилет оплачивается отдельно.