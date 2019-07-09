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Туры в Италию продаются по 16 000 рублей 

TourDom 9 часов назад
Фото: TourDom
Для желающих укрепить свое здоровье есть выгодные билеты на курорт Карловы Вары на конец августа от авиакомпании «Победа». Всего за 7147 руб. вас доставят на знаменитые чешские термальные источники. Даты поездки — с 25 августа по 5 сентября. Стоит поторопиться — осталось два предложения!
На рынке пакетных предложений самым выгодным стал тур в Италию — всего за 16 104 руб. туристы проведут пять незабываемых дней в Калабрии. Проживание в апартаментах Agriturismo Seaview, размещение с домашними питомцами разрешено. Начало тура 12 июля.
Туры по конфиденциальным тарифам туроператоров доступны и на БИРЖЕ портала TourDom.ru. Так, туроператор Ambotis Holidays приглашает на греческий Крит с 12 июля на целых 10 дней всего за 40 729 руб. Проживание в отеле Sunshine 4* с питанием по системе «все включено».
Туроператор «Солвекс» продает тур в болгарскую Албену всего за 24 047руб. с человека. Путешествие начнется 19 июля и продлится восемь дней. Проживание в гостинице Dobrudja 3* с завтраками. Вылет из Москвы на крыльях «Уральских авиалиний».
Поездку на испанскую Коста Браву за 32 364 руб. с человека предлагает Туроператор «Спектрум». Начало отпуска — 17 июля, и продлится он неделю. Размещение в гостинице Continental 2* — завтрак включен в стоимость. Авиабилет оплачивается отдельно.
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Новости путешествий , Авиакомпания "Победа" , Уральские авиалинии
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