Годовалая девочка выпала из рук деда на круизом лайнере и погибла

Пожилой мужчина уронил полуторагодовалого ребенка с 11-й палубы круизного теплохода Freedom of the Seas, в результате чего девочка разбилась насмерть. Об этом сообщает Metro.

Пассажир круизного лайнера Сальваторе Анелло держал свою внучку Хлою на руках у большого окна на 11-й палубе теплохода, пришвартованного у пирса в порту города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). Анелло внезапно потерял равновесие и уронил ребенка за борт. Хлоя упала на бетонный пирс и погибла.

Девочка путешествовала на круизном лайнере со своими родителями — Кимберли Шульц Виганд и Аланом Вигандом — братом, бабушкой и дедушкой. Представители компании Royal Caribbean Cruises, которой принадлежит лайнер Freedom of the Seas, выразили свои соболезнования семье погибшего ребенка.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Сosta Deliziosa, рассчитанный на перевозку трех тысяч пассажиров, едва не раздавил небольшое кафе на побережье Италии. На видео, опубликованном в интернете, гигантское судно опасно приближается к террасе кафе на набережной Сетте Мартири в Венеции. За кадром слышен громкий гудок корабля и свист ветра.