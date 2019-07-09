Километр на носилках: на Ай-Петри спасли туриста

Сотрудники "Крым-СПАС" оказали помощь пострадавшему туристу из Свердловской области, транспортировав его от подножия вершины горы Ай-Петри до средней станции канатной дороги на носилках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Сообщение на диспетчерский пульт оперативного дежурного "Крым-СПАС" поступило сегодня около полудня: стало известно, что во время подъема на вершину горы "Ай-Петри" человеку стало плохо. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС". Прибыв на место, эксперты обнаружили пострадавшего туриста 1973 года рождения, жителя Свердловской области, под вершиной горы Ай-Петри.