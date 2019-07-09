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Километр на носилках: на Ай-Петри спасли туриста 

РИА Новости Крым 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники "Крым-СПАС" оказали помощь пострадавшему туристу из Свердловской области, транспортировав его от подножия вершины горы Ай-Петри до средней станции канатной дороги на носилках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.
Сообщение на диспетчерский пульт оперативного дежурного "Крым-СПАС" поступило сегодня около полудня: стало известно, что во время подъема на вершину горы "Ай-Петри" человеку стало плохо. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи.
К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-СПАС". Прибыв на место, эксперты обнаружили пострадавшего туриста 1973 года рождения, жителя Свердловской области, под вершиной горы Ай-Петри.
"Спасатели посредством носилок транспортировали мужчину по пересеченной местности около 1 километра к средней станции канатной дороги "Мисхор — Ай-Петри", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — сообщили в МЧС по Республике Крым.
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