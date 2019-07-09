Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы не смогут попасть в Припять из-за Зеленского 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: Украина.ру
После выхода нашумевшего сериала от американского канала HBO и британской телесети Sky «Чернобыль» популярность туров в этот город возросла до 40%.
Однако 10 июля сотни иностранных посетителей, прилетевших на Украину специально, чтобы увидеть Чернобыль, не смогут попасть ни на ЧАЭС, ни в Припять, ни на заброшенный объект «Чернобыль-2», ввиду визита в район Зеленского.
«Именно такой подход уничтожает имидж нашей страны в международном пространстве. Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут". Потому что в туризме среди "холопов" не смогут попасть на локации зоны всегда очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в свет», — написал Емельяненко.
Следует отметить, что на данный момент никакой информации о планируемом визите Зеленского в зону отчуждения на сайте президента Украины нет. Последний анонс посвящен саммиту Украина-ЕС 8 июля.
Тем временем столичные власти обсуждают проект создания нового туристического маршрута по локациям съемок мини-сериала «Чернобыль» от HBO. Планируется, что туристам покажут места съемок в Киеве и в Чернобыльской зоне.
Последние новости
Геращенко хотела поучить Зеленского географии, но оконфузилась «Я тебя породил, я тебя и убью». Что Коломойский сделает с Зеленским Коломойский передавал деньги для Смешко через Гордона. Часть не дошла
Комментарии
Новости путешествий , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка погибла на круизом лайнере
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей
На Ай-Петри чуть не погиб турист
Почему русские туристы боятся отпуска
Назван самый популярный город России
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение