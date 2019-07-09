Туристы не смогут попасть в Припять из-за Зеленского

После выхода нашумевшего сериала от американского канала HBO и британской телесети Sky «Чернобыль» популярность туров в этот город возросла до 40%.

Однако 10 июля сотни иностранных посетителей, прилетевших на Украину специально, чтобы увидеть Чернобыль, не смогут попасть ни на ЧАЭС, ни в Припять, ни на заброшенный объект «Чернобыль-2», ввиду визита в район Зеленского.

«Именно такой подход уничтожает имидж нашей страны в международном пространстве. Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут". Потому что в туризме среди "холопов" не смогут попасть на локации зоны всегда очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в свет», — написал Емельяненко.

Следует отметить, что на данный момент никакой информации о планируемом визите Зеленского в зону отчуждения на сайте президента Украины нет. Последний анонс посвящен саммиту Украина-ЕС 8 июля.