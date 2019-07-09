Сочи стал самым популярным туристическим городом России

Сочи возглавил Тор-15 самых популярных туристических городов по числу запросов за июнь. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании "Яндекс"

За олимпийской столицей следуют Москва, Анапа, Санкт-Петербург и Геленджик.

Кстати, Сочи также лидирует, по данным поисковика, среди краснодарцев. Далее интерес жителей Краснодара распространяется на Анапу, Геленджик, Туапсе и Москву.

В июне 2019 года на долю российских курортов и городов приходилось больше половины всех запросов про путешествия.

За пять лет популярность внутреннего туризма в России выросла почти в три раза и заметно уменьшилась доля пляжного отдыха. Из популярных пляжных направлений растет только доля Крыма, но все-таки она пока в 2,5 раза ниже, чем у курортов Краснодарского края.